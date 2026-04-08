مئات الشهداء والجرحى جراء غارات (إسرائيلية) على بيروت والبقاع وجنوب لبنان

استشهد وأصيب المئات من اللبنانيين جراء شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية متزامنة في مناطق متفرقة من لبنان، بينها بيروت والبقاع وجنوب البلاد.

وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني للتلفزيون العربي إن أكثر من 300 شهيد وجريح في بيروت والضاحية الجنوبية.

وأضاف أن الكثير من الضحايا عالقون تحت الأنقاض والمستشفيات مكتظة، جراء استهداف "إسرائيل" مناطق مأهولة بالسكان في بيروت والضاحية الجنوبية.

من جهته، قال الصليب الأحمر اللبناني إن 100 سيارة إسعاف تعمل حاليا على نقل المصابين جراء الغارات الإسرائيلية إلى المستشفيات.

وأسفرت الغارات عن دمار واسع في المنازل والبنية التحتية، وسط تقارير عن استخدام قذائف فوسفورية في بعض الهجمات.

واستهدفت غارة إسرائيلية استهدفت بلدة يحمر في البقاع شرقي لبنان مع إصدار إنذارات لسكان مدينة صور لإخلاء منازلهم قبل تنفيذ ضربات جديدة.

وارتفعت حصيلة الضحايا منذ بداية التصعيد إلى أكثر من 1530 شهيدا وآلاف الجرحى، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع في حال استمرار العمليات العسكرية.

وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، رداً على العدوان ضد لبنان، إنه يجب وقف حركة السفن في مضيق هرمز فوراً وتوجيه ضربة حاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأضاف رضائي أن اللبنانيين قدّموا تضحيات من أجل إيران، ولا ينبغي تركهم وحدهم للحظة.

وأكد المتحدث الإيراني أنه يجب إما وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، أو عدم وجود أي وقف إطلاق نار على الإطلاق.