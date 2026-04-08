فصائل فلسطينية: ندين المجازر (الإسرائيلية) بحق المدنيين في لبنان

أصدرت عدة فصائل فلسطينية، اليوم، بيانات شديدة اللهجة تدين المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب اللبناني الشقيق، إثر غارات غادرة طالت عمق المناطق السكنية في العديد من المدن والقرى والبلدات اللبنانية، وأسفرت عن عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمصابين.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في تصريح صادر عنها، أنها تدين بأشد العبارات المجازر التي ارتكبها الاحتلال بأوامر من حكومة مجرمي الحرب في الكيان الغاصب، مشيرة إلى أن جرائم الحرب التي يعتاش عليها هذا الكيان تثبت مرة جديدة أنه لا يسعى إلا إلى الدمار ونشر الخراب، محاولًا التعويض عن خسائره الميدانية بارتكاب المجازر ضد المدنيين الآمنين.

وأضافت الحركة أنها تتوجه بالتعازي القلبية إلى ذوي الشهداء ومحبيهم، وتدعو الله أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني ومقاومته وتضامنها الكامل معه.

حركة المجاهدين الفلسطينية

نددت حركة المجاهدين الفلسطينية، في تصريح لها، بالمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي الفاشي بحق الشعب اللبناني الشقيق، في ظل القصف الإجرامي المستمر الذي يستهدف المدنيين ويوقع مئات الشهداء والجرحى حتى اللحظة.

وأكدت الحركة تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه، كما أدانت الصمت الدولي تجاه جرائم العدو المتواصلة بحق شعوب الأمة.

واعتبرت الحركة أن العدوان الوحشي على لبنان يكشف بوضوح أهداف العدو الإجرامية والتوسعية القائمة على الإرهاب والقتل وتسعير الحروب، مشيرة إلى أن هذا العدوان يمثل الخطر الأكبر والشر الحقيقي الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

ودعت الحركة جماهير الأمة العربية والإسلامية للتوحد ورص الصفوف والتصدي بحزم للعدو الصهيوني ومخططاته التوسعية.

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين

ونددت حركة المقاومة الشعبية بالعدوان والتصعيد الصهيوني عبر غارات استهدفت المدنيين في عدد من المناطق اللبنانية، وأسفرت حتى اللحظة عن مئات الشهداء والجرحى.

وأكدت الحركة تضامنها مع أبناء الشعب اللبناني الشقيق، وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة على هذه المجازر البشعة، مستهجنة الصمت الدولي المتواصل والمستمر، ومطالبة بملاحقة واعتقال ومحاكمة قادة العدو على ارتكابهم المجازر بحق المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ.