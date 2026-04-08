"المكتب الإعلامي": ارتفاع شهداء الصحفيين إلى 262 بعد استشهاد محمد وشاح

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي إلى 262 صحفياً، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد سمير وشاح، مراسل قناة الجزيرة مباشر، ضمن حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي، إدانته بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعياً الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات المختصة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم بإدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما دعا إلى ممارسة ضغط جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة ووقف قتلهم واغتيالهم.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالدعاء لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين بالرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية بالصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.