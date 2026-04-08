كتلة الصحفي الفلسطيني: ننعى الزميل محمد وشاح بعد اغتياله على يد الاحتلال

نعت كتلة الصحفي الفلسطيني الزميل الصحفي محمد وشاح، مراسل قناة الجزيرة مباشر، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم، بعد ارتقائه إثر استهدافه بصاروخ مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكدت الكتلة في بيان صحفي، أن اغتيال الزميل محمد وشاح لم يكن حدثًا عابرًا، بل جريمة متعمدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل باستهداف الصحفيين، مشيرة إلى تعرض الشهيد لحملات تحريض ممنهجة من قبل أجهزة الاحتلال خلال تغطيته لحرب الإبادة على غزة، واستمر ترصده وملاحقته حتى تم اغتياله بدم بارد.

وأشارت الكتلة إلى أن الشهيد محمد وشاح كان نموذجًا للصحفي الشجاع، الذي حمل رسالته المهنية والإنسانية بكل صدق، وأسهم بشكل بارز في نقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم، رغم المخاطر الجسيمة التي تحيط بالعمل الصحفي في ظل العدوان المستمر.

وباستشهاد الزميل محمد وشاح، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 262 شهيدًا، في واحدة من أكثر الحملات دموية بحق الصحافة في التاريخ الحديث، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين.

وأكدت كتلة الصحفي الفلسطيني إدانتها بأشد العبارات لجريمة اغتيال الزميل محمد وشاح، وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وسابقاتها، ودعت المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف استهداف الصحفيين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وشددت الكتلة على أن استهداف الصحفيين لن ينجح في طمس الحقيقة أو كسر إرادة الإعلام الفلسطيني، وختمت بالدعاء للرحمة للزميل محمد وشاح ولكل شهداء الحقيقة، مؤكدة استمرار المسيرة حتى انكشاف الظلم وانتصار الحقيقة.