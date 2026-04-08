منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين اغتيال الصحفي محمد وشاح في غزة

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بكل مشاعر الحزن والأسى استشهاد الزميل الصحفي محمد سمير وشاح، مراسل قناة الجزيرة مباشر، الذي ارتقى إثر جريمة اغتيال متعمدة نفذها الاحتلال الإسرائيلي عبر قصف مركبته غرب مدينة غزة، ما أدى أيضًا إلى إصابة آخر.

وأكد المنتدى أن هذه الجريمة تأتي في سياق الاستهداف الممنهج والمتواصل للصحفيين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن حصيلة الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 62 صحفيًا.

وقال المنتدى إنه يُدين بأشد العبارات جريمة الاغتيال المتعمد التي تستهدف الصحفيين بشكل مباشر، مؤكداً أن استهداف الصحفيين يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم، وحاملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

ودعا المنتدى المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف استهداف الطواقم الإعلامية ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، متقدماً بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الشهيد وزملائه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصاب بالشفاء العاجل.