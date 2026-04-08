حماس: اغتيال الصحفي محمد وشاح جريمة جديدة ضد الإعلام الفلسطيني

أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن اغتيال الصحفي محمد وشاح، مراسل قناة الجزيرة مباشر في غزة، يمثل جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق العمل الإعلامي.

وأشار قاسم إلى أن هذا الاغتيال يُضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي تستهدف الصحفيين في قطاع غزة، في محاولة لمنع نقل حقيقة جريمة الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق المواطنين الفلسطينيين هناك.

وشدد الناطق باسم الحركة على أن المؤسسات الدولية والحقوقية ستبقى أمام استحقاق حقيقي لإثبات شرعية وجودها، من خلال التحرك الجاد والفعال للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني.