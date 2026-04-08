تجمع القبائل والعشائر في قطاع غزة: مصير العصابات العميلة الزوال بعد الحساب العسير

أدان تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة الجرائم المستمرة التي ترتكبها فئة عميلة وميليشيات منسقة مع العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن آخر هذه الجرائم كانت في منطقتَي الشجاعية والمغازي وأسفرت عن استشهاد ثلاثة عشر شخصًا وإصابة أعداد من المواطنين.

وأكد التجمع أن هذه الميليشيات العميلة تسعى، بالتعاون مع العدو، إلى استهداف أبناء الشعب الفلسطيني والحد من قدراتهم على المقاومة، محاولين تمرير مشاريع ومخططات عدوانية.

كما أشاد بالتصدي البطولي والمتكرر لرجال الأمن والأهالي في عموم القطاع، وعلى وجه الخصوص في منطقتَي الشجاعية والمغازي، لمواجهة عدوان الميليشيات على بيوت وممتلكات المواطنين.

وتوجه التجمع بالتعازي والترحم على شهداء العمليات البطولية، داعين الله أن يتقبلهم ويغفر لهم ويرزق أهلهم الصبر والسلوان، وشكر أبناء الشعب الفلسطيني على مشاركتهم الواسعة في جنازات الشهداء، مؤكداً أن ذلك يعكس اعتزازهم وفخرهم بالشهداء وغضبهم الشعبي من الجرائم التي ترتكبها العصابات العميلة.

وأشار التجمع إلى أهمية تحمل القبائل والعشائر لمسؤولياتها والقيام بواجباتها في التصدي لهذه الحالة التي يسعى العدو من خلالها لتشويه نضال الشعب وسمعة العائلات، مؤكدًا أن مصير العصابات العميلة سيكون الزوال الأكيد بعد الحساب العسير، كما هو مصير العملاء في مختلف الأمصار والأزمان.

وأعلن التجمع وقوفه ومساندته لرجال الأمن في جهودهم لمواجهة هذه العصابات، ومباركة جهودهم الكبيرة رغم التحديات الميدانية والظروف الصعبة، مع التعهد بالوفاء للوطن والحفاظ على السلم الأهلي والجبهة الداخلية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي في سياق حماية الشعب الفلسطيني ومواجهة مشاريع العدو الصهيوني العدوانية، والحفاظ على وحدة المجتمع وسلامته.