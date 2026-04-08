فصائل فلسطينية تدين اغتيال الصحفي محمد وشاح وتطالب بمحاسبة الاحتلال

نعت فصائل فلسطينية الصحفي محمد سمير وشاح أبو سمير مراسل قناة الجزيرة مباشر، الذي ارتقى إثر قصف صهيوني استهدف مركبته غرب مدينة غزة، معتبرة أن الجريمة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الصحفيين الفلسطينيين.

لجان المقاومة في فلسطين

وقالت لجان المقاومة في فلسطين في تصريح صادر عنها إنها تنعى الشهيد الإعلامي الكبير محمد سمير وشاح أبو سمير مراسل قناة الجزيرة مباشر، والذي ارتقى في قصف صهيوني غادر وإجرامي استهدف مركبته بالقرب من مفترق النابلسي غرب مدينة غزة، في جريمة صهيونية جديدة تمثل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على حماية الصحفيين أثناء الحروب.

وأضافت أن جريمة استهداف الصحفي الشهيد محمد وشاح هي استمرار للسياسة الإجرامية التي تنتهجها حكومة الكيان الصهيوني المجرمة ضد الصحفيين الفلسطينيين بشكل خاص، وكل الصحفيين الأحرار بشكل عام.

وأكدت اللجان أن استهداف الصحفي محمد وشاح أثناء تأديته واجبه وعمله المهني هو تجسيد لاستهتار قادة الكيان الصهيوني المجرمين بالمجتمع الدولي والقوانين، ونتيجة طبيعية لعدم محاسبة هؤلاء القتلة المجرمين على جرائمهم التي يواصلون ارتكابها أمام سمع وبصر العالم، بفعل الدعم والغطاء والتشجيع الأمريكي.

وشددت على أن هذه الجريمة النكراء لن تنجح في كسر إرادة صحفيينا وإعلاميينا الأبطال، ولن تطمس الحقيقة والوجه الصهيوني القبيح الذي يقطر دماً من الأبرياء والمدنيين العزل في عمليات قتل متعمدة وممنهجة.

كما دعت المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية الإعلامية والصحفية والإعلاميين حول العالم إلى إدانة هذه الجريمة البشعة، والعمل على فرض عقوبات رادعة ومحاسبة قادة الكيان وفضح جرائمهم بحق الإنسانية.

الجهاد الإسلامي

من جهته، قال المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان صادر عنه إنه في وقتٍ يُدين فيه العالم جرائم الاحتلال في لبنان، يواصل الكيان الإسرائيلي جرائمه في غزة، حيث استهدف مراسل قناة الجزيرة مباشر، الصحفي الفلسطيني محمد وشاح، داخل مركبته، ما أدى إلى استشهاده على الفور، في جريمة جديدة تؤكد تعمد استهداف الصحفيين وانتهاك كافة القوانين والمواثيق الدولية دون أي اكتراث بالمحاسبة.

وأضاف البيان أن هذا الاستهداف يأتي بالتزامن مع الاعتداءات المتكررة على الصحفيين اللبنانيين، في مشهدٍ يؤكد أن الصحفي بات هدفاً مباشراً لهذا العدوان، في محاولة لإسكات الصوت وكتم الحقيقة في أكثر من ساحة وفي آنٍ واحد.

ودعا البيان الله أن يتغمد شهداء الحقيقة والإعلام بواسع رحمته، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على الجرحى، وأن يجعل دماءهم نوراً يفضح الظلم ولا ينطفئ.

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين

بدوره، قال المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين إنه ينعى بكل فخر واعتزاز الصحفي الشهيد محمد سمير وشاح مراسل "الجزيرة مباشر" في غزة، الذي ارتقى مساء اليوم الأربعاء في عملية اغتيال جبانة نفذتها طائرات العدو الصهيوني النازي قرب دوار النابلسي بمنطقة الشيخ عجلين غرب محافظة غزة.

وأكد أن استهداف الصحفيين هو استكمال لمسلسل الجرائم الصهيونية التي تصنف جرائم حرب يعاقب عليها القانون، من أجل إسكات صوت الحقيقة ومنع نقل صورة العدوان والجرائم البربرية للعدو بحق شعبنا الفلسطيني.

ودعا مؤسسات حقوق الإنسان وكل دعاة الديمقراطية في العالم إلى الخروج عن صمتهم تجاه جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، والعمل على تعرية هذا المحتل وكشف وجهه القبيح وخرقه لكافة القوانين والشرائع الدولية.