المرصد الأورومتوسطي: الهجمات الإسرائيلية على لبنان ترقى إلى جرائم حرب

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الهجمات الإسرائيلية واسعة النطاق والمتواصلة على لبنان تستوجب فتح تحقيق دولي عاجل، معتبرًا أن هذه العمليات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال المرصد في بيان صدر يوم الخميس، إن المعطيات الميدانية لليوم السابق وثّقت نحو 1300 قتيل وجريح، إلى جانب عشرات المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض نتيجة القصف المكثف. وأضاف أن الهجمات اتسمت بالعشوائية وعدم التناسب، من خلال استخدام قوة نارية شديدة التدمير في مناطق مكتظة بالسكان، ما أدى إلى استهداف منازل وتجمعات مدنية وحتى مناسبات اجتماعية.

وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا لمبادئ التمييز والاحتياطات الواجبة في القانون الدولي الإنساني، وتعكس استخدامًا مفرطًا للقوة يستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

كما لفت المرصد إلى أن هذا التصعيد جاء بعد وقت قصير من إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بمشاركة الولايات المتحدة وإيران، ما يثير مخاوف من وجود نية لإفشال مسار التهدئة وتوسيع دائرة المواجهة.

وشدد المرصد على أن طبيعة الأهداف المدنية، وحجم الخسائر البشرية، ونوعية الذخائر المستخدمة، تفرض تحركًا فوريًا لتفعيل آليات المساءلة الدولية والوطنية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ومنع إفلاتهم من العقاب.