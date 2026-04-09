شرطة "الشيخ رضوان" توقف مطلقًا للنار خارج إطار القانون في غزة

أوقفت شرطة مركز الشيخ رضوان في محافظة غزة شخصًا أقدم على إطلاق النار من سلاح من نوع "كلاشنكوف" خارج إطار القانون.

وفي التفاصيل، أفاد مدير مركز الشيخ رضوان أن الشرطة تلقت بلاغًا يفيد بوجود إطلاق نار كثيف من سلاح "كلاشنكوف" داخل حفل زفاف لعائلة "ك"، مما استدعى تحركًا فوريًا لطواقم المركز إلى مكان الحفل للتعامل مع الواقعة.

وأوضح أن قوة من المركز باشرت إجراءاتها الميدانية فور الوصول، حيث تمكنت من تحديد هوية مطلق النار وتوقيفه، إضافة إلى مصادرة السلاح المستخدم.

وأكد مدير مركز الشيخ رضوان أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشرطة لحماية المواطنين والحد من مظاهر الفوضى وانتشار السلاح غير المشروع، مشيرًا إلى إحالة الموقوف مع المضبوطات إلى مفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول.