حزب الله يدين استهداف السراي الحكومي في النبطية ويصفه بـ"المجزرة الكبرى"

أدان حزب الله ما وصفه بـ"المجزرة الكبرى" التي ارتكبها العدو الصهيوني باستهداف السراي الحكومي في مدينة النبطية، مؤكدًا أن الهجوم أدى إلى استشهاد 13 عنصرًا من جهاز أمن الدولة.

وأوضح الحزب في بيان أن هذا الاعتداء يُعدّ "استكمالًا لمجزرة الأربعاء الأسود"، معتبرًا أنه اعتداء سافر وخطير طال مؤسسة أمنية رسمية سيادية، ويؤكد إمعان العدو في استباحة لبنان دولةً وشعبًا ومؤسسات، في محاولة لإيقاع أكبر قدر من الخسائر والدمار وكسر إرادة الشعب الصامد، إضافة إلى التغطية على ما وصفه بفشله في الميدان.

وأشار البيان إلى أن هذا العدوان يضع الدولة اللبنانية أمام مسؤوليات جسيمة لا يمكن التنصل منها، لافتًا إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى استجداء المفاوضات المباشرة مع العدو تحت النار، يتم التفريط بأوراق القوة وما حققه المجاهدون من إنجازات في الميدان، بينما تُترك السيادة الحقيقية عرضة لصواريخ العدو وطائراته واعتداءاته.

وأضاف الحزب أن التنازلات التي قُدّمت وتُقدَّم للعدو رغم ما ارتكبه من مجازر وقتل ودمار، ومن دون أي ضمانات مقابلة، تترافق مع محاولات لنزع الشرعية عن "المقاومة الدفاعية" التي أكد أنها حق يكفله الدستور والقانون الدولي. واعتبر أن العدو يوجه من خلال اعتداءاته رسالة مفادها أن كل شيء مباح أمام عدوانه، وأن كل تنازل يقابله مزيد من الاستباحة والدمار.

وختم البيان بإدانة "المجزرة الوحشية"، متقدمًا بأحر التعازي إلى عائلات الشهداء وإلى جهاز أمن الدولة قيادةً وضباطًا وعناصر، داعيًا السلطة إلى إدراك خطورة مسار التنازلات مع عدو "لا يفقه إلا القوة"، والعودة إلى موقعها الطبيعي إلى جانب شعبها ومقاومته، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية والصمود والثبات كفيلة بالتغلب على هذا العدوان وخروج لبنان منتصرًا.