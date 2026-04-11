متهماً إياها بالعدائية.. نتنياهو يقصي إسبانيا من مركز مراقبة اتفاق غزة!

أصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قراراً بطرد ممثلي إسبانيا من مركز التنسيق في "كريات غات"، بعد أن اختارت إسبانيا مرارًا الوقوف ضد "إسرائيل"، وفق تعبيره، كما زعم أنها تشوه سمعة جنود الاحتلال.

ورداً على هذا القرار، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: "لن نسمح بغزة ثانية في لبنان، وعلى الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل".

وشهدت علاقات الكيان وإسبانيا تراجعاً ملحوظاً في العامين الماضيين بعد معارضة مدريد حرب الإبادة على غزة واعترافها بالدولة الفلسطينية وأخيراً معارضتها الحرب على إيران ولبنان ودعوتها لفرض عقوبات على "إسرائيل".