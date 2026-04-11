الفيفا يرفض نقل مباريات إيران في كأس العالم 2026

أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، الجمعة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض نقل مباريات منتخب إيران في كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك، رغم التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

وجاء القرار بعد طلب تقدمت به إيران لتجنب خوض مبارياتها الثلاث في دور المجموعات على الأراضي الأميركية، عقب الهجوم الأميركي الإسرائيلي في 28 فبراير (شباط).

وأكدت شينباوم، في مؤتمر صحافي، أن الفيفا تمسك بإقامة المباريات في مواقعها المحددة سلفًا، موضحة أن أي تغيير كان سيفرض تحديات لوجستية كبيرة.

وكان الاتحاد الدولي قد أبدى سابقًا تحفظه على الطلب الإيراني، الذي تضمن نقل مواجهاته أمام بلجيكا ونيوزيلندا ومصر، ضمن البطولة المقررة بين 11 يونيو (حزيران) و19 يوليو (تموز).

وفي الإطار ذاته، دفع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو باتجاه ضمان مشاركة إيران، رغم التوتر السياسي المستمر بين طهران وواشنطن.

وفي وقت سابق علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ذلك، وقال: “نرحب بمشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم، لكن لا أعتقد أنه من المناسب أن يكونوا هناك، من أجل حياتهم وسلامتهم”،