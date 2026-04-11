انطلاق المفاوضات الإيرانية-الأميركية في إسلام آباد لبحث وقف إطلاق النار

بدأت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد المفاوضات بين إيران والطرف الأميركي. وبناءً على المشاورات المكثفة التي جرت في إسلام آباد، والتقدم المحرز في المحادثات، وقيام النظام الصهيوني بتقييد هجماته من بيروت نحو المناطق الجنوبية في لبنان – الأمر الذي اعتُبر تقدماً في تنفيذ وقف إطلاق النار – بالإضافة إلى قبول الطرف الأمريكي بالإفراج عن الأصول الإيرانية، والحاجة إلى حوارات خبروية وفنية أكثر دقة في هذا الشأن، تقرر أن تنطلق المفاوضات بين إيران وأمريكا في إسلام آباد من أجل إنهاء هذه الملفات.

وترى إيران أن وقف إطلاق النار في لبنان لم يتحقق بشكل كامل بعد، وأن على الولايات المتحدة إلزام إسرائيل بتنفيذ هذا الالتزام.

ويتابع الوفد الإيراني هذا الموضوع بجدية عبر الوسيط الباكستاني وكذلك في قاعة المحادثات.

وقد حضر الوفد الإيراني هذه الجولة من المحادثات بوساطة باكستان، معلناً تشاؤمه تجاه الطرف المقابل، وهو يأخذ في الاعتبار تجربة نكث الأميركيين بالعهود في المفاوضات السابقة.