شهيد برصاص المستوطنين في دير جرير شمال رام الله

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم السبت، برصاص مستوطنين في بلدة دير جرير شمال شرقي رام الله وسط الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب علي ماجد حمادنة (23 عاما) برصاص المستوطنين في بلدة دير جرير شمال شرق رام الله.

وأوضحت الوزارة في تصريح مقتضب، أن حمادنة أصيب برصاصة اخترقت ظهره وصدره، ووصل إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله بحالة حرجة جدا.

وأفادت مصادر محلية أن عددا من المستوطنين اقتحموا المدخل الغربي للبلدة مع قطيع من الأغنام، ما أدى لاندلاع مواجهات بينهم وبين المواطنين الذين تصدوا لهم.

وأضافت أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بجروح في ظهره وصفت بالخطيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة لتأمين الحماية للمستوطنين، وأغلقت مدخل البلدة.