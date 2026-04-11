انسحاب لاعب أردني من نصف نهائي كأس العالم في تايلاند رفضاً لمواجهة (إسرائيلي)

قرر اللاعب الأردني سعيد الرمحي، الانسحاب من نصف نهائي بطولة كأس العالم للكيك بوكسينغ في تايلاند، رفضًا لمواجهة لاعب (إسرائيلي)، التزامًا بمبدأ المقاطعة.

وأعلن الرمحي، البالغ 22 عامًا، انسحابه من منافسات فئة الرجال لوزن 63 كغم، رغم تقدّمه في البطولة وحظوظه في المنافسة على الميدالية الذهبية.

وجاء القرار عقب مشوار لافت قدّمه اللاعب في الأدوار السابقة، قبل أن يختار الانسحاب انسجامًا مع موقفه، وفق ما أوضح والده رمزي الرمحي، لوكالة نبأ الأردنية.

وأشار والد اللاعب إلى أنّ مُواجهة لاعب من (إسرائيل) "أمر مرفوض" في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات، بما في ذلك الأحداث المرتبطة بالمسجد الأقصى، معتبرًا أن القرار يعكس موقفًا وطنيًا وشعبيًا.

ويأتي هذا الانسحاب ضمن سياق مواقف مشابهة، إذ سبق أن رفض منتخب الأردن للشباب مواجهة منتخب (إسرائيل) في كأس العالم لكرة السلة 2025، في خطوة حظيت بتفاعل واسع.

ويعكس تكرار هذه المواقف توجهًا لدى بعض الرياضيين العرب للانسحاب من مواجهات مماثلة، رغم ما قد يترتب عليها من خسارة فرص المنافسة على الألقاب.