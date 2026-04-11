مضيق هرمز يشعل أسواق الطاقة ويؤدي لارتفاع قياسي بأسعار الوقود

تسارع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال مارس/ آذار الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريبا، حيث بدأت تداعيات ارتفاع أسعار النفط، الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، تؤثر في الاقتصاد الأميركي بشكل عام.

وذكرت وزارة العمل الأميركية، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3% خلال الـ 12 شهراً المنتهية في مارس/ آذار، بعد أن كانت 2.4% في فبراير/ شباط.

وسجّل الارتفاع الذي شهده الشهر الماضي نتيجة قفزة حادة في أسعار الوقود، إذ أدى إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط.

وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 21.2% من فبراير إلى مارس؛ وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أن بدأت الحكومة الأميركية تتبع هذه الأرقام في عام 1967.

وقفزت أسعار زيت الوقود بأكثر من 30% في أكبر ارتفاع منذ فبراير 2000.

وكانت الولايات المتحدة و"إسرائيل" قد بدأتا في الـ 28 من فبراير 2026، عدوانًا عسكريًا وحربًا على إيران، استمرت لـ 40 يومًا، وتوقفت بعد الاتفاق على هدنة لمدة أسبوعين تمهيدًا لتوقيع تفاهمات إنهاء الحرب العدوانية على إيران.

وأغلقت طهران خلال الحرب، مضيق هرمز ما أدى إلى تأثر قطاعات النفط والغاز بشكل كبير، تزامنا مع استهداف المصالح الأمريكية والقواعد العسكرية في دول الخليج العربي.