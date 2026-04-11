حماس: مجزرة البريج امتداد لحرب إبادة واستهتار الاحتلال بجهود الوسطاء

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن “الاحتلال الصهيوني المجرم ارتكب اليوم مجزرة مروّعة بقتل ستةٍ من المواطنين في مخيم البريج، في امتدادٍ لحرب إبادة لم تتوقف، رغم كل الأحاديث المضلِّلة التي تتحدث عن صمود وقف إطلاق النار”.

وأضاف أن “هذه الجريمة البشعة تؤكد أحقية مطلب قوى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بضرورة إلزام العدو المجرم بتطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك وقف خروقاته، قبل الشروع في استحقاقات المرحلة الثانية”.

وأكد قاسم أن “الاحتلال يتعامل باستهتارٍ كامل مع كل مساعي الوسطاء والدول الضامنة، ويضرب بعرض الحائط نداءات الجميع لوقف عمليات الإبادة والالتزام باستحقاقات الاتفاق”.