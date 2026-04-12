وزارة الزراعة تواصل جهودها لخفض أسعار المنتجات الزراعية في قطاع غزة



أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية، أن أسعار المنتجات الزراعية التي تدخل الى قطاع غزة، مرتبطة بأسعارها داخل دولة الإحتلال الاسرائيلي، علما أن أسعارها في الضفة الغربية أقل من ذلك، لكن الإحتلال يمنع استيرادها من الضفة، ويشترط على التجار الإستيراد من خلاله.

وأوضحت الوزارة أن عملية نقل المنتجات الزراعية الى غزة، وما يتبعها من تكاليف خاصة بالتجار لا علاقة للوزارة فيها تؤدي الى رفع أسعارها في أسواق القطاع.

وعلى سبيل المثال فان سعر كيلو الطماطم في الداخل حسب سعره مطلع هذا الاسبوع يتجاوز بسعر اليوم 8 شيكل تقريبا ويقفز الى 10 شواكل بعد اضافة تكاليف النقل .

وتؤكد الوزارة سعيها المتواصل لخفض اسعار كافة الأصناف الزراعية، وذلك من خلال تشجيع التجار على استيراد كميات أكبر لزياده المعروض، كما تسعى بشكل مستمر لتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعه من خلال عده اجراءات تم اتخاذها خلال الفتره الماضيه.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.