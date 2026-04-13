إيران: لن نسمح بمرور سفن العدو عبر مضيق هرمز ونفرض آلية دائمة للسيطرة

صرّح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران أن القوات المسلحة الإيرانية تعتبر الدفاع عن الحقوق القانونية للبلاد واجبًا طبيعيًا وقانونيًا، مؤكدًا أن ممارسة سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مياهها الإقليمية حق طبيعي للشعب الإيراني.

وأوضح المتحدث أن تأمين الأمن في المياه الإقليمية الإيرانية سيستمر بحزم من قبل القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه “لا يحق للسفن التابعة للعدو عبور مضيق هرمز ولن يُسمح لها بذلك”، في حين ستُسمح لبقية السفن بالعبور وفق ضوابط القوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف أن إيران، وبسبب استمرار ما وصفه بتهديدات العدو لأمنها القومي حتى بعد انتهاء الحرب، ستعمل على فرض آلية دائمة للسيطرة على مضيق هرمز.

واعتبر أن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على حركة الملاحة البحرية في المياه الدولية “إجراء غير قانوني ويُعد من مصاديق القرصنة البحرية”.

وأكد المتحدث أن القوات المسلحة الإيرانية تشدد على أن أمن الموانئ في الخليج وبحر عُمان “إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد”، محذرًا من أنه في حال تهديد أمن موانئ إيران في مياه الخليج وبحر عُمان، “فلن يكون أي ميناء في هاتين المنطقتين في مأمن”.