الصحة بغزة: 4 شهداء و10 إصابات خلال 24 ساعة

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي من وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شهداء جدد و10 إصابات.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء 754 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2,100 إصابة، إلى جانب تسجيل 760 حالة انتشال.

وبيّنت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 أن إجمالي عدد الشهداء بلغ 72,333 شهيدًا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 172,202 إصابة.