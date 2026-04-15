حماس ترحب بقرار إيطاليا وتدعو لعزل إسرائيل دولياً

رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بقرار الحكومة الإيطالية تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل، معتبرةً الخطوة “في الاتجاه الصحيح” نحو ردع ما وصفته بـ”الانتهاكات المتواصلة” في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن القرار الإيطالي يمثل تطوراً مهماً على صعيد زيادة الضغوط الدولية، وفرض مزيد من العزلة على إسرائيل، في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب التوترات في لبنان.

ودعت “حماس” دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة، عبر وقف أشكال التعاون المختلفة مع إسرائيل، وعدم توفير أي غطاء سياسي أو عسكري يمكن أن يساهم في استمرار التصعيد، مؤكدة ضرورة تكثيف الضغوط الدولية لوقف العمليات العسكرية في فلسطين ولبنان.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمراجعة العلاقات مع إسرائيل، على خلفية التطورات الميدانية والانتقادات الحقوقية المتصاعدة بشأن الأوضاع الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع.