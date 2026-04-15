5 شهداء وقصف مدفعي في خروقات الاحتلال المستمرة لوقف إطلاق النار

تواصلت خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار مكثف، إلى جانب عمليات نسف لمنازل ومنشآت مدنية، ما أسفر عن سقوط مزيد من الشهداء والجرحى.

وفي أحدث التطورات الميدانية، استهدفت آليات الاحتلال مناطق شرق خانيونس جنوب القطاع بإطلاق نار كثيف، تزامناً مع عمليات تفجير للمنازل، فيما قصفت المدفعية مناطق شرق دير البلح وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، جراء غارة جوية استهدفت تجمعاً للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب المدينة. وأفادت مصادر صحفية أن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخاً قرب مفترق الدنف داخل المخيم، ما أدى إلى سقوط الشهداء وإصابة عدد من المواطنين، بينهم حالات وُصفت بالخطيرة، جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات الهلال الأحمر.

وذكرت مصادر محلية أن القصف طال مولداً كهربائياً رئيسياً كان يغذي مناطق واسعة في غرب مدينة غزة، ما فاقم من الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن من بين الشهداء: معتصم بكر، سليمان بكر، أحمد أبو حصيرة، عبد الله اللحام، فيما لم تُحدد هوية الشهيد الخامس حتى الآن.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار بلغ 757 شهيداً، إضافة إلى 2,111 إصابة، و760 حالة انتشال.

وأكدت الوزارة ارتفاع إجمالي ضحايا العمليات منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,336 شهيداً و172,213 إصابة، مع بقاء عدد من الضحايا تحت الأنقاض، في ظل صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم.