إسبانيا: سياسات ترامب كارثية وتهدد حقوق الإنسان في العالم

حذّرت نائبة رئيس الوزراء الإسباني، يولاندا دياز، من تداعيات سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرةً أنها تحمل “عواقب خطيرة جداً” على حقوق الإنسان والنظام العالمي.

وفي تصريحات لعدد من الصحفيين الأجانب، أكدت دياز أن ترامب “يدرك تماماً ما يقوم به”، مشيرة إلى أن هدفه يتمثل في تقويض حقوق العمال والنقابات، ما يشكل، بحسب قولها، “تراجعاً خطيراً على مستوى العالم وإسبانيا”.

كما وصفت دياز هجوم ترامب على بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، بـ”الخطأ التاريخي”، معتبرة أن تصريحاته تعكس “عدم احترام” لرمزية البابا الدينية والسياسية، خاصة في ظل مواقفه الداعية إلى السلام.

وفي سياق متصل، انتقدت دياز موقف المفوضية الأوروبية، متهمة إياها بعدم الرد على منعها من دخول إسرائيل بسبب مواقفها المناهضة لها، وكذلك تجاه ما وصفته بتهديدات ترامب للاتحاد الأوروبي، لا سيما في الملف التجاري.

وأكدت المسؤولة الإسبانية أن حكومة بلادها مستعدة لمواجهة أي إجراءات قد تتخذها واشنطن، بما في ذلك التهديد بقطع العلاقات التجارية، مشددة على أن إسبانيا “تتصدر الجهود العالمية في حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي”.