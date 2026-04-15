برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا للموسم العاشر لتواليًا

ودّع برشلونة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم الفوز 2 / 1 على مضيّفه أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، في إياب دور الثمانية للمسابقة الأوروبية.

وجاء وداع برشلونة لدوري أبطال أوروبا للموسم العاشر تواليا بعد آخر تتويج له في البطولة في موسم 2015.

واستفاد أتلتيكو مدريد من فوزه ذهابا في معقل الفريق الكتالوني بهدفين دون رد، لينتزع بطاقة التأهل لقبل النهائي متفوقا بنتيجة 3 / 2 في مجموع المباراتين.

في معقل الفريق المدريدي، تقدم برشلونة بهدفي لامين يامال وفيران توريس في الدقيقتين 4 و24.

وقلص الفريق المدريدي الفارق بهدف النيجيري آديمولا لوكمان في الدقيقة 31.

وكافح برشلونة كثيرا في الشوط الثاني، ولكنه تأثر بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد مدافعه إيريك غارسيا في الدقيقة 79 ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل من تقنية حكم الفيديو المساعد «فار».

وبذلك ينتظر أتلتيكو مدريد الفائز من آرسنال الإنجليزي ضد سبورتنغ لشبونة، الأربعاء، علما بأن الفريق اللندني فاز ذهابا خارج أرضه بهدف.

وتفوق أتلتيكو على برشلونة للمرة الثانية هذا الموسم في البطولات الإقصائية، حيث أطاح به من قبل نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز 4 / صفر ذهابا، والخسارة صفر / 3 إيابا.

وأطاح الفريق المدريدي بالعملاق الكتالوني من الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال للمرة الثالثة بعد تفوقه عليه في عامي 2014 و2016.