وزارة الصحة: نقص الوقود وقطع الغيار يشل حركة الإسعاف في قطاع غزة



حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من تدهور خطير يهدد استمرار خدمات الإسعاف والنقل الصحي، في ظل خروج نحو 70% من سيارات الإسعاف ومركبات النقل الطبي عن الخدمة، نتيجة الاستهداف المباشر لعدد منها، إضافة إلى تهالك البقية وتراكم الأعطال الفنية.

وقال مدير عام الشؤون الإدارية في الوزارة، محمود حماد، إن الأزمة تتفاقم بشكل متسارع بسبب عدم توفر قطع الغيار اللازمة وغياب الإمكانيات الفنية لإجراء الصيانة الدورية، ما أدى إلى ارتفاع عدد المركبات المعطلة بشكل غير مسبوق.

وأوضح حماد أن الأعطال المتراكمة، إلى جانب نقص الزيوت والإطارات وقطع الغيار الأساسية، تعيق بشكل كبير أي جهود لإعادة تشغيل الأسطول المتبقي، الأمر الذي ينعكس مباشرة على جاهزية خدمات الإسعاف والنقل الطبي في التعامل مع الحالات اليومية من مرضى وجرحى.

وأكد أن استمرار هذا الوضع يهدد القدرة التشغيلية للقطاع الصحي بشكل عام، خاصة في ظل الضغط المتزايد على الخدمات الطبية، مشددًا على أن توفير الاحتياجات اللوجستية والمواد التشغيلية يمثل أولوية عاجلة لا تحتمل التأجيل.

ودعا حماد جميع الجهات المعنية إلى التحرك الفوري لتأمين المتطلبات الضرورية، بما يضمن استمرار الحد الأدنى من الخدمات الصحية والإنسانية في قطاع غزة، في ظل الظروف الراهنة المتدهورة.