بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 12 معتقلًا بينهم سيدة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، عن 12 معتقلًا من قطاع غزة.

وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإنها سهلت الإفراج عن 12 معتقلًا بينهم سيدة من سجون الاحتلال.

وذكرت أن المعتقلين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

أفاد مكتب إعلام الأسرى بوصول 12 أسيرًا محررًا إلى مستشفى شهداء الأقصى عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من بينهم سيدة وهم:

1- محمد علي زكي القصاص

2- محمد سالم محمد أبو شعر

3- إبراهيم شوقي مصباح النجار

4- مؤيد أحمد عباس أبو وردة

5- علي محمد حسن أبو وردة

6- يوسف جمال محمد زايد

7- بسمة سالم خالد بدوان

8- أيمن سالم أحمد أبو مطلق

9- سامي بسام محمد أبو طيبة

10- وليد محمد أحمد أبو وردة

11- عبد الله عوض مصلح أبو خليفة

12- محمد عوض خليل شقورة