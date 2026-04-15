تحولات حادة في السوق.. هل يواصل الدولار الهبوط أمام الشيكل؟

استقر سعر صرف الدولار، اليوم الأربعاء، عند مستوى 3.00 شيكل مع تحركات محدودة، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات التضخم في (إسرائيل) لشهر مارس، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية استمرار تراجع العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة. في المقابل، حافظ اليورو على استقراره عند نحو 3.55 شيكل دون تغييرات تُذكر.

وتشير التوقعات إلى تسجيل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا شهريا بنسبة 0.5%، مدفوعا بزيادة أسعار النفط خلال مارس، إلى جانب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، ما قد يؤثر على اتجاهات السوق في الساعات المقبلة.

على الصعيد العالمي، استقر مؤشر الدولار عند 98.1 نقطة، فيما تداول اليورو بالقرب من 1.18 دولار، وحافظ الجنيه الإسترليني على استقراره فوق 1.35 دولار، في ظل حالة ترقب تسود الأسواق الدولية.

ويُعزى التراجع الأخير في الدولار إلى تنامي تفاؤل المستثمرين بإمكانية استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد توقفها مؤخرا، وهو ما انعكس مباشرة على أداء العملة الأمريكية عالميا ومحليا.

ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين تسيطر على سلوك المتداولين، الذين يتجنبون اتخاذ مراكز كبيرة تحسبا لأي تطورات سياسية مفاجئة.

ماذا عن بنك (إسرائيل)؟

في السياق ذاته، تشير التقديرات إلى أن بنك (إسرائيل) لن يتدخل في سوق العملات ما لم تحدث تقلبات غير اعتيادية، مفضلا ترك السوق يتحرك بحرية لتجنب تشوهات محتملة.

كما أن قدرة الحكومة على التأثير المباشر في سعر الصرف تبقى محدودة، في ظل غياب إصلاحات هيكلية واضحة ضمن موازنة 2026.

وتظهر تحركات الشيكل خلال فترة الحرب على غزة، أن السوق شهد تحولا حادا، حيث تراجع الدولار بنحو 22% أمام الشيكل، في واحدة من أبرز موجات إعادة التسعير. فقد انخفض من مستوى 4.08 شيكل إلى 3.00 شيكل.

وساهمت التدفقات الاستثمارية الأجنبية بشكل كبير في دعم الشيكل، إذ ارتفعت الاستثمارات الأجنبية الصافية إلى 39 مليار دولار في عام 2025 مقارنة بـ25 مليار دولار في 2024، إلى جانب قيام مؤسسات مالية ببيع عملات أجنبية بكميات كبيرة.

ورغم هذا الأداء القوي، تبقى التوقعات مرهونة بالتطورات السياسية والاقتصادية، ففي حال تحسن الأوضاع الجيوسياسية، قد يواصل الدولار تراجعه إلى مستويات أدنى، بينما قد يؤدي أي تصعيد جديد إلى وقف هذا الاتجاه، دون أن يعني ذلك بالضرورة عودة سريعة إلى المستويات المرتفعة السابقة.