حماس تستهجن تصريح جيه دي فانس حول حجم المساعدات الواصلة إلى غزة

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأربعاء، تصريح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الذي ادّعى فيه أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة هذه الأيام هي الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية.

وشددت حماس، في تصريح صحفي، على أن هذا الادعاء مضلل وبعيد عن الواقع، ويعكس محاولة متعمدة لتحريف الحقائق والتغطية على استمرار الكارثة الإنسانية في القطاع، التي تتفاقم بفعل سياسات التجويع الممنهجة لسلطات الاحتلال.

وأكدت أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وتعمدت إبقاء شعبنا في قطاع غزة في حالة حياة تحت الاستنزاف من خلال استمرار القيود الخانقة على دخول المساعدات، وتعطيل مقومات الحياة الأساسية، بما يفاقم المعاناة الإنسانية بشكل يومي وممنهج.

ولفتت حماس إلى أن قطاع غزة ما زال يعاني من شح حاد في معظم السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، وهو ما تؤكده تقارير وإفادات المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية.

وأشارت إلى أن الأوضاع المعيشية للمواطنين بغزة بلغت مستويات كارثية غير مسبوقة، في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات واستمرار استهداف البنية التحتية.

وطالبت حركة حماس الوسطاء والمجتمع الدولي، وعلى رأسهم الأمم المتحدة، بضرورة التحرك الفوري والجاد لممارسة ضغط فعلي على سلطات الاحتلال لوقف سياسات هندسة التجويع المفروضة على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والبضائع بشكل كافٍ ودون عوائق، وكذلك محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب على ما ارتكبوه من انتهاكات مروعة وجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.