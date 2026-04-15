الصحة: 8 شهداء و29 إصابة وصلوا مشافي غزة بـ24 ساعة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الأربعاء، إن 8 شهداء جدد و29 مصابًا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقرير لها، أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 765، وبلغ إجمالي عدد الإصابات 2,140 وإجمالي حالات الانتشال 760 شهيدًا.

وبينت أنه منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغ العدد التراكمي للشهداء 72,344، والعدد التراكمي للإصابات 172,242.

ولفتت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.