جيش الاحتلال يعلن ارتفاع إصابات جنوده إلى 586 منذ مطلع مارس

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات في صفوف جنوده إلى 586 مصابا منذ مطلع مارس، في ظل استمرار العمليات في جنوب لبنان واتساع رقعة الاشتباكات.

وبحسب معطيات رسمية، أُصيب 21 جنديا (إسرائيليا) خلال 24 ساعة الماضية، ما يعكس تسارع وتيرة المواجهات الميدانية، مما يشير إلى تصاعد كلفة (إسرائيل) بتوسيع عملياتها العسكرية في جنوب لبنان.

وتُظهر البيانات أن من بين الإصابات 37 حالة خطيرة و82 متوسطة، مقارنة بـ565 إصابة أُعلن عنها في اليوم السابق.

كما أقرّ جيش الاحتلال بمقتل 13 عسكريًا منذ بدء عملياته البرية في جنوب لبنان، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي المقابل، تشير تقديرات (إسرائيلية) إلى تعزيز القوات على الجبهة الشمالية، مع مشاركة 5 فرق عسكرية في العمليات الجارية، بالتوازي مع بحث توسيع نطاق التوغل البري وتبني تكتيكات قتال مشابهة لتلك المستخدمة في قطاع غزة.

ورغم هذه المعطيات، لا يمكن التحقق بشكل مستقل من دقة الأرقام المعلنة، في ظل القيود المفروضة على نشر معلومات الخسائر العسكرية.

وفي سياق آخر، أسفر العدوان المستمر على لبنان منذ مطلع مارس، وفق بيانات رسمية، عن استشهاد 2124 مدنيا وإصابة 6921 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، في وقت تواصل فيه (إسرائيل) سيطرتها على مناطق في جنوب لبنان.