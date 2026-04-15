الدفاع المدني بغزة يطالب بكشف مصير جثامين شهداء تحت أنقاض رفح

طالبت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الإنسانية بالتدخل لدى الاحتلال الإسرائيلي لمعرفة مصير جثامين الشهداء، التي بقيت تحت أنقاض المباني المدمرة في منطقة رفح جنوب قطاع غزة ويسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حاليا.

وأعربت المديرية عن خشيتها من اختطاف الاحتلال هذه الجثامين او دثرها بدباباته، بعد قيامه بأعمال تجريف من أجل انشاء ما يسمها بـ"المنطقة الخضراء".

وأشارت إلى أنها تتلقى مناشدات يوميًا من ذوي الشهداء في رفح، للكشف عن مصير جثامين أبنائهم التي احتجزت تحت أنقاض منازلهم التي دمرها الاحتلال عليهم عند اجتياحه للمنطقة.