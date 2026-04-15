"ميسي الأردن".. التعمري يخطف الأضواء قبل كأس العالم 2026

سلّطت صحيفة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية الضوء على نجم منتخب الأردن موسى التعمري، واصفةً إياه بـ"ميسي الأردني"، في إشارة إلى التأثير الكبير الذي يقدمه داخل الملعب وخارجه، وذلك قبل مشاركته المرتقبة في كأس العالم 2026. وأكدت الصحيفة أن التعمري، الذي يحمل الرقم 10 ويلعب في صفوف رين الفرنسي، يُعد النجم الأول في منتخب بلاده والرمز الذي تعلّق عليه الجماهير الأردنية آمالها في أول مشاركة تاريخية بالمونديال.

وأوضحت أن هذا اللقب، رغم شهرته، لا يلقى ترحيباً كاملاً من اللاعب نفسه، إذ يرفض مقارنته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تعتبره جماهير الألبسيلييتي "الأفضل في التاريخ".

وسبق أن صرح النجم المتألق في تصريحات صحفية، بأنه يعتبر نفسه "تعمري الأردن" خلال منافسات كأس أمم آسيا في قطر.

ووصفت الصحيفة أسلوب لعب التعمري بأنه "جناح مهاري" يعكس ملامح الأجنحة الحديثة، حيث يمتاز بالمراوغة السريعة، والانفجار في المساحات الضيقة، إضافة إلى قدمه اليسرى القادرة على صنع الفارق في اللحظات الحاسمة، كما أشارت إلى أنه يتمتع بحرية تكتيكية كبيرة مع منتخب الأردن، ما يجعله المحرك الأساسي للخط الهجومي.

وأضافت أن التعمري لم يكن في بداياته محط أنظار، لكنه نجح في التحول إلى قائد ورمز وطني، خاصة بعد تجربته الاحترافية التي بدأت في قبرص مع نادي أبويل، قبل أن يواصل تألقه في أوروبا ويثبت نفسه في الدوري الفرنسي.

كما شددت الصحيفة على أن تأثيره الحقيقي يظهر مع المنتخب، حيث كان أحد أبرز مهندسي التأهل التاريخي إلى كأس العالم 2026، إلى جانب مساهمته في إنجاز وصافة كأس آسيا 2024، ليصبح "قلب النشامى النابض" وأحد أبرز نجوم القارة الآسيوية.

وأشارت إلى أن التعمري سيكون أحد أبرز الأسماء التي ستواجه منتخب الأرجنتين في دور المجموعات، في مواجهة مرتقبة تحمل طابعاً خاصاً بين بطل العالم ونجم يُلقب بـ”ميسي الأردني".

وختمت الصحيفة بالقول: "سيكون الأردن أحد منافسي الأرجنتين في دور المجموعات لكأس العالم 2026، في مواجهة غير مسبوقة. وعلى الرغم من أنه خصم غير معروف نسبياً، مع العديد من اللاعبين الذين ينشطون في دوريات الشرق الأوسط أو أفريقيا، فقد حقق المشروع الأردني نتائج تاريخية: وصافة كأس آسيا 2023 وكأس العرب 2025 (خسر أمام المغرب 3-2)، بالإضافة إلى تحقيق تأهل تاريخي".