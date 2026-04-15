هندسة الاحتياج في غزة: ورقة تحليلية تكشف تحوّل المساعدات إلى أداة لإدارة الأزمة

أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان: "هندسة الاحتياج في غزة: التحكم في تدفق المساعدات بين إدارة الأزمة وإعادة تشكيل الواقع السياسي والاقتصادي"، سلطت الضوء على التحولات في وظيفة المساعدات الإنسانية الواصلة إلى قطاع غزة.

وتكشف الورقة، التي أعدّها فريق المركز، أن إدارة المعابر لم تعد محكومة فقط بالاعتبارات الإنسانية، بل باتت جزءًا من منظومة مركبة تتحكم في مستوى الإمداد من حيث الكمية والنوعية والتوقيت، بما يُبقي القطاع في حالة "بقاء هش" دون الوصول إلى التعافي الكامل.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات ميدانية لحركة الشاحنات، أظهرت وجود تذبذب حاد في التدفق اليومي، إلى جانب عجز تراكمي مستمر، واختلال نوعي في طبيعة المساعدات، حيث يتم إدخال مواد أقل تأثيرًا مقابل تقييد المواد الحيوية كالمحروقات والمستلزمات الطبية.

كما أشارت الورقة إلى أن المعابر تُستخدم—جزئيًا—ضمن بيئة تفاوضية أوسع، فيما تُوظف الأرقام والسرديات الرقمية لإعادة تشكيل الإدراك الدولي للأزمة، بما لا يعكس دائمًا الواقع الفعلي على الأرض.

وبيّنت النتائج أن هذه السياسات أسهمت في إعادة تشكيل الاقتصاد المحلي نحو نموذج "اقتصاد البقاء"، القائم على الاعتماد الخارجي وعدم الاستقرار، مع بقاء مسار التعافي مرتبطًا بالسياق السياسي لا بالاحتياجات الإنسانية فقط.

ويؤكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن هذه الورقة تأتي ضمن جهوده البحثية الرامية إلى تقديم تحليلات معمقة تدعم صناع القرار، وتُسهم في تطوير فهم أكثر دقة لتعقيدات المشهد في قطاع غزة، من خلال أدوات علمية قائمة على البيانات والتحليل الاستراتيجي.