عشرات الشهداء في قصف واسع للاحتلال على لبنان

شهد جنوب لبنان، مساء الثلاثاء، تصعيداً خطيراً تمثل في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عشرات البلدات في أقضية صور والنبطية وصيدا وإقليم التفاح، ما أسفر عن ارتفاع كبير في أعداد الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ومسعفون.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة ارتفعت إلى 53 شهيداً و140 جريحاً. وأوضحت أن غارة على بلدة العباسية أسفرت عن استشهاد 7 أشخاص بينهم طفل، فيما أدت غارة ثانية على مفرق العباسية إلى استشهاد شخص آخر. كما استشهد 3 مسعفين في بلدة ميفدون، وسقط شهيد في عين بعال، وآخر في مدينة صور جراء استهداف دراجة نارية.

وفي بلدة أنصارية، استشهد 5 أشخاص بينهم طفلان، فيما ارتقى 4 شهداء بينهم امرأتان في بلدة جباع. كما أعلنت الوزارة استشهاد شاب فلسطيني في غارة للاحتلال على مدينة صور.

وشملت غارات الاحتلال بلدات كفرتبنيت، صريفا، سجد، بريقع، القطراني، دبين، الدوير، الكفور، مجدل سلم، برغز، النبطية، الزرارية، تولين، قانا، القاسمية، تبنين، حاريص، المجادل، عيتا الجبل، جويا، كفررمان، باتوليه، إضافة إلى قصف مدفعي للاحتلال طال بنت جبيل.

وفي السياق، أفادت تقارير بأن قوات الاحتلال تواصل تدمير ما تبقى من منازل في بلدة عيتا الشعب الحدودية، في ظل استمرار عدوان الاحتلال لليوم الثامن على التوالي.

ويأتي هذا التصعيد رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران، في 8 أبريل/نيسان الجاري، عن هدنة لمدة أسبوعين، قالت إيران وباكستان إنها تشمل لبنان، فيما نفت الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي ذلك.

وكانت التطورات قد تسارعت في 2 مارس/آذار الماضي، حين شن حزب الله هجوماً على موقع عسكري للاحتلال، رداً على اعتداءات الاحتلال المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وفي اليوم ذاته، شن الاحتلال عدواناً جديداً عبر غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، قبل أن يشرع لاحقاً في توغل بري بزعم إنشاء منطقة “أمنية” خالية من سلاح حزب الله.