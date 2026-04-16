الإعلامي الحكومي يكشف “تضليل” فانس بشأن تدفق المساعدات إلى غزة

أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس حول دخول مساعدات إلى قطاع غزة بمستويات غير مسبوقة “مضللة” ولا تعكس الواقع الإنساني المتدهور في القطاع.

وأوضح المكتب أن متوسط دخول الشاحنات لا يتجاوز 227 شاحنة يومياً، مقابل احتياج فعلي يبلغ 600 شاحنة، أي ما نسبته 37% فقط من الحد الأدنى المطلوب، مشيراً إلى أن الوقود الداخل لا يغطي سوى 14% من الاحتياج.

وأضاف أن يوم 9 أبريل/نيسان 2026 شهد دخول 207 شاحنات فقط، بينها 79 شاحنة مساعدات إنسانية، وهو رقم “بعيد عن الحد الأدنى ولا يعكس أي تحسن”.

واتهم البيان الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة خنق الإمدادات وفرض سياسة التقييد والتجويع، وعدم إدخال الاحتياجات الأساسية من مواد الإيواء والمستلزمات الطبية والمعدات الثقيلة والوقود، إضافة إلى تعطيل البنية التحتية.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 2400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ما أسفر عن 765 شهيداً و2140 مصاباً، معظمهم من المدنيين.

كما لفت إلى عدم التزام الاحتلال بفتح معبر رفح بشكل كامل أو ضمان تدفق المساعدات بشكل آمن ومنتظم.

وطالب المكتب الإدارة الأمريكية بتحري الدقة، داعياً المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته، وضمان إدخال المساعدات والوقود بشكل فوري وكافٍ، وتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة.