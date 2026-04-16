مدرب إيران يحسم قرار المشاركة في كأس العالم 2026

يخطط منتخب منتخب إيران لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة، رغم التوترات العسكرية والسياسية القائمة، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ونقلت الوكالة عن مدرب المنتخب أمير غالينوي، قوله: «لا يوجد سبب حالياً يمنعنا من المشاركة، بإذن الله سنشارك»، مضيفاً أن الاتحاد الإيراني يواصل التحضيرات فعلياً، بما في ذلك خوض مباريات ودية استعداداً للبطولة.

وفي السياق ذاته، عبّر وزير الرياضة الإيراني أحمد دونيامالي عن تفاؤله حيال إمكانية المشاركة، طالما أن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة قائم، وقال: «كلما كان الموقف طبيعياً، كلما كانت المشاركة مرجحة».

وفي السياق ذاته، شدد مدرب المنتخب على ضرورة ضمان أمن اللاعبين والجهاز الفني حال خوض البطولة في الولايات المتحدة، في ظل الظروف الراهنة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مفاوضات مباشرة جرت في إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي، دون تحقيق نتائج ملموسة، فيما يُتوقع أن يُحال القرار النهائي بشأن المشاركة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أبدى شكوكه بشأن مشاركة إيران في المونديال، في حين ذكرت تقارير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض مقترحاً إيرانياً بنقل مباريات المنتخب إلى المكسيك.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب بلجيكا لكرة القدم ومنتخب نيوزيلندا لكرة القدم ومنتخب مصر لكرة القدم، على ملاعب سياتل ولوس أنجلوس.