عجيسة: انطلاق سفن أسطول كسر الحصار من موانئ أوروبية وتحضيرات لموجات جديدة قبل نهاية الشهر

أعلن رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، يوسف عجيسة، انطلاق أولى سفن أسطول الحرية مطلع شهر نيسان الجاري من موانئ أوروبية، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأوضح عجيسة ل"الرسالة نت" أن السفن الأولى انطلقت في الرابع من نيسان من ميناء مرسيليا في فرنسا، تلتها موجة ثانية من ميناء برشلونة في إسبانيا، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة متكاملة للوصول إلى موانئ إيطالية، حيث تستكمل الاستعدادات والتدريبات ذات الطابع السلمي لمواصلة الإبحار.

وأكد أن الأسطول سيشهد خلال الأيام المقبلة انطلاقات أوسع من موانئ إيطاليا واليونان وتركيا، قبل نهاية الشهر الجاري، في إطار تنسيق دولي متصاعد لدعم هذه المبادرة.

وشدد عجيسة على أن الحصار المفروض على قطاع غزة لا يزال قائمًا، إلى جانب استمرار ما وصفها بحرب الإبادة واستهداف المدنيين، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود الدولية والمشاركة الفاعلة لإنجاح هذه الفعاليات.

وأشار إلى أن انطلاق السفن يحظى بدعم وتفاعل واسع من متضامنين ونشطاء ومدنيين في مختلف الموانئ، حيث تتحول لحظات الإبحار إلى فعاليات تضامنية تعكس حجم التأييد الشعبي العالمي للقضية الفلسطينية.

وختم عجيسة بالتأكيد على أن العمل يجري هذه المرة بشكل موحد وبتنسيق عالٍ بين مختلف الجهات المنظمة، رغم تعدد نقاط الانطلاق، لافتًا إلى أن "البحر يجمع الجميع" في رسالة إنسانية مشتركة، معربًا عن أمله في نجاح هذه الجهود وتحقيق أهدافها.