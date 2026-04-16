الإعلان عن وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان ودولة الاحتلال، على أن يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من مساء اليوم ولمدة عشرة أيام، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لاحتواء التصعيد العسكري المتواصل على الجبهة اللبنانية.

وأوضح ترامب أن هذه الهدنة تأتي ضمن جهود أوسع لتهيئة الظروف نحو اتفاق سلام دائم، مشيراً إلى أنه سيعمل على دعوة كل من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون إلى البيت الأبيض لعقد أول محادثات مباشرة وجادة بين الطرفين.

من جهته، رحّب رئيس وزراء لبنان بالإعلان، مؤكداً أن وقف إطلاق النار يمثل مطلباً لبنانياً أساسياً سعت إليه الحكومة منذ اندلاع المواجهات، معرباً عن أمله في أن تمهّد هذه الخطوة لمرحلة أكثر استقراراً في البلاد.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن النائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله أن السفير الإيراني أبلغهم ببدء سريان الاتفاق الليلة، ما يعكس وجود تنسيق إقليمي داعم للتهدئة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حاد في المواجهات العسكرية خلال الفترة الماضية، ما زاد من الضغوط الدولية للدفع نحو تهدئة عاجلة، ولو بشكل مؤقت، تمهيداً لمسار سياسي أطول.