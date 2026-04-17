أطباء بلا حدود: 60% من إصابات الفلسطينيين بغزة مباشرة

قالت مسؤولة بمنظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، إن نحو 60% من الحالات التي استقبلتها مرافق المنظمة في قطاع غزة خلال الأشهر الستة الماضية كانت إصابات مباشرة، وأوضحت أن واقع الحال لم يتغير كثيرا بالنسبة للفلسطينيين عقب وقف إطلاق النار.

ووصفت مشرفة قسم التوعية النفسية في المنظمة شيماء عودة، في مقابلة صحفية الواقع الصحي في القطاع بـ"الخانق".

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، لا تزال الأوضاع المعيشية والصحية متدهورة.

وأوضحت عودة أن القيود المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية أثرت بشكل كبير على الخدمات الصحية، لافتة إلى صعوبة توفير أدوية أساسية، خاصة للأمراض المزمنة مثل الإنسولين.

وأشارت إلى نقص حاد في الأدوات الجراحية ومواد التعقيم ومستلزمات الوقاية من العدوى، ما انعكس سلبًا على جودة الرعاية الطبية وقدرة الطواقم على التعامل مع الحالات.

وحذرت من تفشي الأمراض المرتبطة بتدهور الظروف المعيشية، مثل الأمراض الجلدية والإسهال وأمراض الجهاز التنفسي، نتيجة شح المياه النظيفة وضعف خدمات الصرف الصحي.

وأكدت أن أمراضا مثل "الجرب" أصبحت أكثر انتشارًا خاصة بين الأطفال في مراكز الإيواء والخيام، في ظل غياب النظافة والرعاية الصحية الكافية.

وشددت على أن "معاناة السكان مستمرة رغم الحديث عن تهدئة، في ظل نقص حاد في الموارد وتراجع الخدمات الأساسية"، داعية إلى تحرك دولي فوري لإنقاذ ما تبقى من القطاع الصحي في غزة.