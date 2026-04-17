"مكتب الأسرى" يحذر من قانون الإعدام ويؤكد أن حرية الأسرى ثابت وطني لا يتغير

أكد مكتب الشهداء والجرحى والأسرى، بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق السابع عشر من نيسان، أن قضية الأسرى داخل سجون الاحتلال ستبقى ثابتاً وطنياً وأولوية قصوى في العمل الوطني والمقاوم حتى نيل حريتهم الكاملة، مشدداً على أن هذه المعركة جزء لا يتجزأ من معركة التحرر الوطني الفلسطيني.

وأوضح المكتب في بيان وصل"الرسالة نت" يوم الجمعة، أن هذه الذكرى تحل في ظل استمرار حرب الإبادة والعدوان الغاشم على قطاع غزة، وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والانتهاكات في القدس الشريف.

وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تمارس جرائم ضد الإنسانية تشمل التعذيب، الإهمال الطبي، الإخفاء القسري، والقتل المنظم.

وحذر مكتب الشهداء والجرحى والأسرى، من خطورة تشريع "قانون الإعدام" الجائر بحق الأسرى، معتبراً إياه محاولة لإضفاء شرعية زائفة على سياسة القتل، ومؤكداً أنه يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية التي تحظر العقوبات الجماعية والإعدام.

ووجه المكتب في بيانه عدة رسائل ومطالب أساسية للمجتمع الدولي والعمق العربي والإسلامي، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية بفتح تحقيقات عاجلة في جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعا مكتب الشهداء والجرحى والأسرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها في مراقبة أوضاع الأسرى والضغط لوقف الانتهاكات الممنهجة بحقهم.

كما طالب المكتب جماهير الشعب الفلسطيني والأمة وأحرار العالم لتكثيف الجهود السياسية والشعبية والحقوقية لمساندة قضية الأسرى والضغط على المؤسسات الدولية لمحاسبة الاحتلال.