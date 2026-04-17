حماس ترحّب بوقف إطلاق النار في لبنان وتعدّه نتاجاً لصمود المقاومة



رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار وقف إطلاق النار في لبنان، معتبرةً أنّه جاء ثمرةً لصمود الشعب اللبناني وتضحيات مقاومته، التي – وفق البيان – أفشلت أهداف «العدوان» وأكدت عجزه عن تحقيق غاياته رغم امتلاكه قوة عسكرية كبيرة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي صادر اليوم الجمعة إنّ ما جرى في لبنان «يؤكد أن إرادة الشعوب لا تُكسر»، مشيرةً إلى أنّ العدوان على لبنان والفلسطينيين يأتي في إطار «مشروع واحد يستهدف شعوب المنطقة ويسعى لفرض الهيمنة بالقوة»، بحسب نص البيان.

وأشادت الحركة بصمود اللبنانيين، موجهةً التحية إلى المقاومة اللبنانية «وفي مقدمتها حزب الله»، معتبرةً أنّ هذا الصمود شكّل محطة مهمة في مسار المواجهة مع إسرائيل.

كما أكدت حماس وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني، ودعمها لحق النازحين في العودة الآمنة إلى مناطقهم، داعيةً إلى الرحمة للضحايا والشفاء للمصابين، وأن يحفظ الله لبنان من كل سوء.

ويأتي هذا الموقف في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار، بعد تصعيد عسكري شهدته الساحة اللبنانية خلال الفترة الماضية، في ظل توترات إقليمية متزايدة.