ضبط أجهزة تجسس مزروعة بين خيام النازحين جنوب قطاع غزة

أفاد مصدر أمني في قطاع غزة، بأن المقاومة ضبطت أجهزة تجسس يُشتبه بأنها إسرائيلية، جرى زرعها بين خيام النازحين داخل أحد مراكز الإيواء جنوب القطاع.

وبحسب ما نقله ضابط في قوى الأمن، فإن الأجهزة التي تم العثور عليها كانت مُموّهة بأشكال مختلفة بهدف الاندماج مع البيئة المحيطة، حيث ظهرت في هيئة أجسام شبيهة بالحجارة والصخور، بما يصعب تمييزها للوهلة الأولى.

وأشار المصدر إلى أن تقديرات الأجهزة الأمنية ترجّح أن عملية زرع هذه الأدوات تمت باستخدام طائرات مسيّرة من نوع “كواد كابتر”، مستفيدة من فترات انخفاض الحركة داخل محيط المخيمات.

ودعا ضابط في قوى الأمن المواطنين إلى توخي الحذر الشديد، وعدم لمس أو العبث بأي أجسام مشبوهة يتم العثور عليها، مع ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية المختصة فورًا للتعامل معها.

وفي السياق ذاته، دعت منصة “الحارس” الأهالي إلى رفع مستوى اليقظة داخل محيط الخيام ومراكز الإيواء، وإجراء عمليات تفقد دورية للممرات والأسطح والمناطق المحيطة، تحسبًا لوجود أي أجسام أو تغيّرات غير مألوفة.