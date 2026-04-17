ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان (الإسرائيلي) على لبنان إلى 2294 شهيداً

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية، أن الحصيلة التراكمية غير النهائية للعدوان (الإسرائيلي) منذ 2 آذار/ مارس حتى منتصف ليل 16 نيسان الجاري بلغت 2294 شهيدا و7544 جريحا.

وأكد مركز العمليات أن ضمن هذه الحصيلة، 100 شهيد من المسعفين والعاملين الصحيين و233 جريحا.

وأشار إلى أن الإعلان عن الحصيلة النهائية للعدوان سيتم بعد الانتهاء من رفع الانقاض وانتشال الشهداء وإتمام فحوصات الDNA وتحديد هويات أصحابها.

يذكر أن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) كان قد شنّ عدوانا واسعاً على لبنان مطلع شهر آذار/ مارس 2026، مستخدماً سلاح الجو والمدفعية ووحدات النخبة في عمليات استهدفت مناطق حدودية وأخرى داخل العمق اللبناني، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء وتهجير آلاف السكان من القرى الجنوبية.

وترافقت الحملة العسكرية مع غارات مكثفة ومحاولات توغل برية محدودة، في إطار ما وصفه جيش الاحتلال حينها بمحاولة "تفكيك قدرات المقاومة"، قبل إعلان الولايات المتحدة عن التوصل إلى هدنة، بدأت ليل أمس الخميس وتستمر لـ 10 أيام.