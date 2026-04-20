صحة غزة: شهيدان و22 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان (الإسرائيلي)

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2 شهداء جدد و22 إصابة، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأضافت الوزارة أن الإحصائيات منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغت 777 شهيدًا و2,193 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 761 حالة.

وأوضحت الوزارة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,553 شهيدًا و172,296 إصابة.