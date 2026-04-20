الدولار يلامس 3 شواكل

شهدت أسواق العملات، الاثنين، تراجعا في قيمة الشيكل الإسرائيلي مقابل العملات الأجنبية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لا سيما المرتبطة بإيران، ما دفع الدولار إلى الارتفاع مجددا متجاوزا مستوى 3 شواكل.

وبحسب بيانات التداول، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 1.1%، في حين صعد اليورو بالنسبة ذاتها ليتداول فوق مستوى 3.52 شيكل، في وقت سجّل فيه مؤشر الدولار العالمي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% ليصل إلى 98.3 نقطة.

وعلى الصعيد الدولي، استقر اليورو عند نحو 1.17 دولار، فيما بقي الجنيه الإسترليني دون تغير يُذكر عند حدود 1.35 دولار.

ويأتي هذا التراجع في الشيكل بعد فترة من التحسن النسبي، حيث كان قد سجل ارتفاعا بنحو 6% منذ بداية الشهر، قبل أن تعيد التوترات السياسية والعسكرية الضغط على سوق العملات.

وتتزايد المخاوف في الأسواق من احتمال تجدد الصراع مع إيران، خاصة بعد حادثة إطلاق سفينة تابعة للبحرية الأمريكية النار على سفينة إيرانية في خليج عُمان، وما تبعها من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهم فيها طهران بخرق وقف إطلاق النار، ملوحاً بتصعيد عسكري قد يشمل استهداف منشآت حيوية.

وقد انعكست هذه التطورات على أسعار النفط التي شهدت ارتفاعا ملحوظا، ما زاد من الضغوط التضخمية المتوقعة، وأثر بشكل غير مباشر على تحركات العملات.

من جهة أخرى، تشير التقديرات الاقتصادية إلى أنه رغم تقلبات سعر الصرف، لا يُتوقع في المرحلة الحالية تدخل بنك إسرائيل في السوق، مع ترجيحات بتأجيل أي قرار بخفض أسعار الفائدة حتى أواخر الربع الثالث من العام، ما لم تطرأ تغييرات جوهرية على المشهد الأمني.

في السياق ذاته، حذرت مؤسسات مالية من استمرار الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والسلع وتكاليف النقل، متوقعة ارتفاع مؤشر الأسعار خلال أبريل بنسبة تتراوح بين 1.2% و1.3%، مدفوعاً بزيادة أسعار تذاكر الطيران والخدمات.