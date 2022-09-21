دشنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، ميدان طائرة "شهاب" غرب مدينة غزة.

وأكد القيادي في الكتائب إياد أبو فنونة، أن مشروع الطائرات المسيرة جاء كنقلة نوعية في مجال العمل العسكري على مستوى فلسطين، وكتائب القسام نجحت في تصنيع الطائرة بأيدي مهندسيها.

وقال أبو فنونة: "إن تطوير الأدوات العسكرية يأتي رغم الحصار الصهيوني وإغلاق ممرات الإمداد، وتم صناعتها بأيدي مهندسي القسام وداخل غزة المحاصرة".

وأوضح أن "سلاح الطائرات المسيرة وكل الأسلحة التي تصنع بأيدٍ قسامية خالصة سنشق بها طريق التحرير".

وبيّن أبو فنونة، أن رسالة التحدي والإرادة الفلسطينية في قلب قطاع غزة لا تُكسر ولا تُطأطئ رأسها.

وشدد على أن بنادق القسام مشرعة في قلب العدو لا سواه.

رسالة القسام وقائدها محمد الضيف

وكشف عن رسالة قائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف والقسام لشباب أمتنا ومهندسيها وطاقاتها: "يا شباب الأمة أنتم درعنا وسندنا وجيشنا الذي نقاتل به، أنتم من يحافظ على القيم والثوابت والمقدسات، كل طاقة وكل علم ومال وإمكانية لإسناد المجاهدين في فلسطين مطلوبة من أبناء الأمة".