‫مخاطر الإفراط في تناول الملح

حذر المركز الألماني الاتحادي للتغذية من الإفراط ‫في تناول الملح، لأنه يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الذي ‫يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كالأزمات القلبية ‫والسكتات الدماغية.

وأوضح المركز أن الإفراط في تناول الملح يرفع خطر الإصابة ‫بسرطان المعدة، كما أنه يتسبب في إضعاف جهاز المناعة.

‫‫ولتجنب هذه المخاطر، أوصى المركز بعدم تجاوز كمية الملح البالغة 5 غرامات يوميا، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

‫وينبغي أيضا الإقلال من الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة لاحتوائها على الكثير من الملح.

ومن الأفضل أيضا إضافة القليل من الملح ‫إلى الطعام، مع الاستعانة بالأعشاب الطازجة لإضفاء نكهة مميزة على الطعام.

المصدر : الألمانية