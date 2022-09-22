مرصد يطلق دعوة للمشاركة في مؤتمره العلمي الأول

أطلق المركز الفلسطيني للأبحاث والدراسات- مرصد دعوة للباحثين للمشاركة بأوراق بحثية في مؤتمره العلمي الأول تحت عنوان "التعليم العالي في فلسطين- تحديات وتطلعات".

ويهدف المؤتمر الذي يأتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إلى ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع في ظل التحديات والأزمات التي تمر بها مؤسسات التعليم العالي في فلسطين خاصة تحت الحصار الذي يطال قطاع غزة منذ ستة عشر عاما.

يتوقع أن يسهم المؤتمر في إيجاد رؤى مستقبلية لتصورات وخطط للتطوير والارتقاء في مؤسسات التعليم العالي، وتحقيق مستوى أعلى من الجودة في تلك المؤسسات لما لها من دور في تعزيز وتحقيق متطلبات العودة والتحرير، حسب المحاور المطروحة للبحث في المؤتمر.

جدير بالذكر أن المؤتمر من المتوقع عقده في منتصف يناير من العام المقبل، بعد أن تنتهي الاستعدادات له واستلام كافة الأوراق خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في المحاور التالية:

• واقع مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

• البحث العلمي ودوره في مواجهة التحديات.

• سياسات التعليم العالي في إدارة الأزمات.

• الجودة وضمانها في مؤسسات التعليم العالي.

• مؤسسات التعليم العالي ودورها في تعزيز المشاركة السياسية وتحقيق متطلبات العودة والتحرير.

• رؤى مستقبلية: تصورات وخطط للتطوير والارتقاء ي مؤسسات التعليم العالي.

حيث سيتم نشر الأوراق المتميزة في مجلات علمية محلية ودولية محكمة.



