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فعال الان .. رابط فحص المنحة القطرية شهر 9 الاستعلام الحكومي

فعال الان .. رابط فحص المنحة القطرية شهر 9
فعال الان .. رابط فحص المنحة القطرية شهر 9

غزة - الرسالة نت

فعال الان رابط فحص المنحة القطرية شهر 9 .. من المقرر أن يتم تفعيل رابط المنحة القطرية للمستفيدين في قطاع غزة.

رابط فحص المنحة القطرية

ويمكن لمن أراد البحث عن أسماء المستفيدين للمنحة القطرية، الوصول إلى الرابط فور تفعيله من خلال الضغط هنا.

فعال الان .. رابط فحص المنحة القطرية شهر 9
 

معاير صرف المنحة القطرية

بدورها، أكدت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، أنه خلال الساعات القليلة القادمة سيفعل رابط فحص ال 100$ للمستفيدين

وحول معايير صرف المنحة القطرية، أوضحت الكحلوت أن صرف المنحة سيكون لمن استلم أقل من 30 مرة، ومن استلم أكثر من 30 مرة وعنده 3 من الأبناء أو أكثر.

شروط الاستفادة من المنحة القطرية

وقالت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة: "تم توقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر، ومن ليس لديه هاتف محمول الى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد، وكذلك من لديه تصريح عمل في الداخل المحتل".

وأضافت: "المرضى المسافرين المتوفر لديهم تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة ومرافقيهم ويسافرون بانتظام من خلال المعابر لتلقي العلاج تم استثنائهم وارجاعهم للمنحة القطرية ووضعت آليات لصرف المنحة القطرية لهم".

وتابعت: "فيما يخص العمال الذين حصلوا على تصريح عمل في الداخل المحتل ولم يستفد منه وأعاد التصريح لوزارة العمل، تقوم وزارة العمل بإرسال الكشوفات لوزارة التنمية الاجتماعية حتى يتم اعتمادهم في المنحة القطرية".

وأشارت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة إلى أن من يواجه مشكلة في الكود عليه التواصل على الرقم المجاني 1700277277، لأن موضوع الكود متعلق بالأمم المتحدة وتتكفل بإرساله للمستفيدين وليس وزارة التنمية.

صرف المنحة القطرية شهر 9

ويتم صرف المنحة القطرية لشهر 9، من خلال مراكز توزيعها المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة، وهي عبارة عن محلات تجارية للمواطنين، ليسهل عملية توزيعها ووصول المواطنين إليها دون غلبة.

ويتم الذهاب إلى نقاط الصرف بعد وصول رسائل المنحة القطرية، والبحث بالأسماء أيضًا على رابط الاعلام الحكومي بغزة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/268417

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